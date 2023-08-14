Будильник більше не проспите: знадобляться лише телефон і пуста чашка

Особливо такі хитрощі допоможуть застарілим моделям мобільних

Гучність і чіткість відтворення звуків смартфоном – важливі характеристики, за якими ми обираємо техніку. І хоча на сьогодні існує чимало внутрішніх налаштувань, котрі допоможуть налаштувати звучання вашого гаджета, є й підручні засоби, здатні на це. Як, наприклад, звичайна пуста чашка.

Про це інформує "Апостроф". Слід підкреслити, що за допомогою цього лайфхаку можна не лише слухати улюблені пісні на більшій гучності, а ще й подбати про те, аби не просипати вранці набридливий будильник.

Порожня ємність — чашка чи склянка, що вам більше до вподоби, — створюють додатковий об'ємний простір довкола динаміка, що дозволяє наростити звучання. Якщо залишити телефон у чашці на ніч, то вранці ви навряд зможете проспати, адже будильник буде більш наполегливо втручатися у ваш сон.

Обов'язково подбайте про те, аби телефон знаходився у чашці так, аби динаміка не було видно. Також не варто ставити ємність на край столу чи приліжкової тумби — аби не розбити обидві крихкі речі.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи справді режим вібрації зберігає більше заряду батареї, аніж увімкнення звичайного звуку для сповіщень.