Потрібно змінити лише один параметр: маловідомий спосіб заощадити заряд телефону

Це може допомогти власникам нових моделей телефонів

Хоча з кожним роком телефони стають все "розумнішими" і технологічнішими, мабуть, єдиний параметр, який усім і завжди важливий, — це те, як довго тримає заряд батарея гаджета. І є низка способів, як заощадити її витрату.

Про один із маловідомих способів розповідає видання lifehacker.

Зауважимо, що цей спосіб спрацює тільки на нових телефонах, випущених в останні кілька років, — у попередніх версіях потрібної функції просто немає.

Йдеться про функцію 5G. Вона дає відмінну якість і швидкість зв’язку, проте споживає багато енергії, при цьому часто "їсть" заряд навіть у той час, коли ця функція не потрібна. Щоб заощадити витрату батареї, можна перейти в режим автоматичної роботи 5G.

На iPhone це можна зробити так:

перейдіть до "Налаштування" -> "Стільниковий зв’язок" або "Мобільні дані";

там зайдіть у параметри, знайдіть розділ "Голос та дані", і в ньому функцію 5G Auto.

На Android цей функціонал може включатись по-різному, залежно від моделі. Спробуйте пошукати потрібний параметр у розділі "Параметри" -> "Мережа та Інтернет".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як завадити вашим пристроям стежити за вами.