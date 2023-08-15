Телефон упав і не розбився: ці 4 приховані поломки можуть заявити про себе пізніше

Якщо не відремонтувати гаджет вчасно, повернути працездатність буде складно

Якщо після падіння вашого смартфона ви не помітили ніяких зовнішніх пошкоджень, це не означає, що їх немає. Навіть дисплей може залишитися цілим. Хоча, наприклад, телефон може припинити заряджатися, це ви помітите відразу.

Портал iTechua зазначає, що в таких випадках, коли поломок не видно, багато хто продовжує користуватися пристроєм. Однак не вжити заходів може стати грубою помилкою, яка обійдеться дорого.

Телефон впав — що робити

Навіть якщо на телефоні немає видимих пошкоджень, вони можуть виявитися набагато пізніше. Вже тоді, коли щось виправити буде складно чи зовсім неможливо.

У телефоні, що впав, навіть якщо він виглядає цілим зовні, могли пошкодитися такі частини:

материнська плата;

камера;

роз’єм для заряджання;

роз’єм для навушників.

Спочатку такі поломки можуть ніяк не проявлятися. А ось пізніше смартфон починає зависати, гальмувати, довго заряджатися чи не тримати заряд. Також можуть виникнути проблеми зі зйомкою фото або відео. Ще одна поширена проблема, яка може виявитися пізніше, — не працює сенсор на телефоні, повністю або частинами.

Тому рекомендується, навіть якщо після падіння ваш телефон виглядає нормально і функціонує без видимих поки що збоїв, не пошкодувати часу і протестувати його в сервісному центрі. Час грає проти вас — чим менше його минуло після того, як телефон впав, тим вищі шанси на усунення можливих поломок.

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