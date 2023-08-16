Знаючи це, ви позбавитеся цієї шкідливої звички: чому не можна заряджати свій телефон до 100%

Автономність смартфона – дуже важливий критерій при виборі цього пристрою.

Щоб ваш смартфон продовжував мати хорошу автономність, необхідно зберегти акумулятор. Тому, ви повинні бути обережні під час заряджання мобільного телефону, щоб оптимізувати його роботу.

Щоб батарея вашого смартфона працювала дуже довго і завжди працювала добре, важливо знати, як правильно заряджати телефон. Наприклад, не слід заряджати телефон до 100%, якщо акумулятор смартфона розряджений, пише santeplus. Чому читайте далі.

Чому не можна заряджати смартфон до 100%

Не рекомендується заряджати смартфон до 100%, оскільки це може зашкодити акумулятору. Дійсно, якщо залишити смартфон підключеним до мережі до тих пір, поки він не досягне 100%, він буде схильний до перегріву, що може призвести до пошкодження батареї та інших компонентів.

Рекомендується заряджати смартфон кілька разів на день на короткий час і не більше ніж на 80%, щоб уникнути перегріву пристрою.

Раніше "Телеграф" розповідав, через що мобільний телефон може швидко розряджатися. Ймовірно, головні "пожирачі" батареї — популярні програми. Якщо їх видалити, автономний час роботи гаджета зросте у рази.