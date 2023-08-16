Це груба помилка: що не можна робити з телефоном після його падіння

Телефон потрібно віддати у ремонт своєчасно

Багато хто з нас після падіння телефону продовжує спокійно ним користуватися, хоча слід вжити певних заходів.

Як кажуть фахівці, навіть на тлі відсутності візуальних ушкоджень у гаджета можуть бути поломки.

Не виключено, що вони дадуть о собі знати пізніше.

Зокрема, при падінні телефону може пошкодитися материнська плата, камера, а також гніздо для зарядки або навушників.

Спочатку такі поломки ніяк не будуть "говорити" про себе, а потім ваш пристрій почне "гальмувати". Можуть виникнути проблеми зі створенням фотографій та заповненням заряду акумулятора.

Також з часом можуть вийти з ладу деякі частини монітора.

Експерти радять віднести гаджет до сервісного центру, навіть якщо він візуально цілий. Чим раніше ви це зробите, тим більша ймовірність того, що поломки будуть усунені.

Якщо ж телефон не віддати в ремонт своєчасно, потім повернути пристрої працездатність буде дуже складно.

Раніше "Телеграф" писав про те, через що мобільний телефон може швидко розряджатися. Ймовірно, головні "пожирачі" батареї — популярні програми.