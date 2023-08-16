Телефон заряджається занадто повільно: чотири причини чому

Ваш телефон більше не буде заряджатися зі швидкістю равлика

Коли телефон наближається до страшного 0 відсотків, ми якнайшвидше вставляємо його в зарядний пристрій, щоб зарядити. І погодьтеся, немає нічого більш дратівливого, ніж повільна зарядка гаджета.

Давайте разом розберемося, у чому може бути причина такої повільної зарядки. Про чотири найпоширеніші причини пише Reader’s Digest.

Чому телефон повільно заряджається

Несправний зарядний кабель

Підроблені зарядні пристрої приносять лише попередження, страждання та можуть пошкодити акумулятор пристрою.

Зарядний блок

Як і зарядний кабель, адаптер живлення, який ви використовуєте, відіграє велику роль у процесі заряджання. Чим більше ват він може забезпечити, тим швидше заряджається. Однак, перш ніж купувати найпотужніший зарядний пристрій, знайте, що кожен телефон має свої обмеження.

Джерело живлення

Підключити телефон до розетки набагато швидше, ніж до USB-порту або автомобільного зарядного пристрою, якщо ви використовуєте відповідний адаптер живлення та кабель. Порти USB зазвичай видають меншу потужність, ніж стандартна розетка.

Ми самі

Не використовуйте телефон під час заряджання, якщо ви поспішаєте досягти 100 відсотків! Ваша батарея потребує більше часу для накопичення заряду, якщо ви одночасно працюєте на ньому.

Щоб прискорити заряджання гаджета, підберіть якісні, справні та сумісні зарядні аксесуари. Настінна розетка дозволить поповнити енергію швидше, ніж кабель USB та ноутбук або бездротовий метод. Крім того, не вмикайте "важкі" програми, поки телефон підключено до мережі. Докладніше про засоби прискорення зарядки вашого пристрою "Телеграф" розповідав раніше.