Які фотографії не можна викладати у соцмережах: п’ять важливих табу

Техексперт пояснює, які речі в інтернеті можуть бути небезпечними і чому

Правила кібербезпеки допоможуть вам уникнути проблем, включаючи втрату персональних даних та злом телефону. Зокрема небажано розміщувати на своїх сторінках у соціальних мережах деякі знімки.

Які фотографії заборонено викладати в інтернеті, розповіла DailyMail.com експертка з онлайн-безпеки Лаура Канкаала. Варто знати про п’ять важливих моментів.

Фото з місцезнаходженням

Не публікуйте у соцмережах знімки, зроблені поряд з вашим будинком або ті, що діляться вашим місцезнаходженням. Ви можете ненавмисно "засвітити" ключові магазини або підприємства, які розкриють вашу домашню адресу зловмисникам. З цієї ж причини не варто хвалитися картою з маршрутом вашої пробіжки, якщо вона проходить біля вашого будинку.

Знайте, що такі програми, як Snapchat, BeReal та Facebook можуть ділитися вашим місцезнаходженням. Експерт радить вимкнути цю опцію.

Фото ключів від дому чи авіаквитків

З квитками зрозуміло: ви можете розкрити свої паспортні дані. Що стосується знімка зі зв’язкою ключів, то ви залишаєте злочинцям технічну можливість надрукувати на 3D-принтері копію ключів з фотографії.

Фото дітей, які повертаються зі школи

Багато батьків публікують у соцмережах знімки, як їхні діти приходять додому після навчання. На таких фото може бути показаний номер будинку, наприклад, що небажано.

Фото на робочому місці

Є ризик видати особисті дані про своє робоче місце, якими можуть скористатися кіберзлочинці. Розміщувати знімки робочого столу ПК – ще одна невдала ідея, адже ви можете "засвітити" конфіденційну інформацію на екрані.

Фото інших людей без їхньої згоди

Перш ніж поділитися знімком друга чи колеги, варто запитати дозвіл. Можливо, комусь здасться цей захід надмірно обережним, але за різних обставин убереже від неприємних подій як для вас, так і для людини з опублікованого зображення у ваших соцмережах.

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