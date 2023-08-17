Мобільний телефон можна заряджати вночі, але є нюанс: що не варто робити

Якщо ви звикли залишати гаджет у мережі, поки спите, не забувайте про важливі правила

Заряджання мобільного телефону в той час, поки ви насолоджуєтесь сном, зручне для багатьох користувачів. Але важливо знати про прості правила, щоб не допустити перегрівання пристрою.

Якщо залишаєте смартфон у мережі на всю ніч, то не можна класти його під подушку або розміщувати зверху якісь предмети. Про це попереджає PCmag.

Так, думка про те, що гаджет заборонено заряджати у нічний час, не більше ніж міф. Так зване перенавантаження смартфона не відбудеться, адже сучасні гаджети досить розумні та захищені. Однак все ж таки є кілька нюансів, які користувачам варто знати.

По-перше, як тільки батарея досягає 100% своєї ємності, заряджання припиняється. Але якщо ви залишите телефон у розетці на ніч, то він споживатиме трохи енергії, постійно підживлюючи акумулятор щоразу, коли заряд впаде до 99%. Такий процес скорочує термін служби гаджета.

По-друге, невеликі маніпуляції допоможуть убезпечити смартфон від перегріву. Ви можете зняти чохол із телефону, якщо залишаєте його заряджати на ніч. Не варто класти книги або інші предмети на зарядний пристрій. Поміщати смартфон під подушку – погана ідея. Загоряння акумулятора навряд чи можливе, але перегрів точно йому зашкодить.

Раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою незвичайного трюку продовжити термін служби зарядного пристрою. Цей лайфхак допоможе тим, хто часто згинає кабель.