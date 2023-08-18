Що станеться з телефоном, якщо використовувати його до самої розрядки

Не варто щоразу доводити гаджет до 0%, і ось чому

Користувачам не варто чекати, поки мобільний телефон повністю розрядиться, а потім підключати його до мережі. Така звичка загрожує неприємними наслідками для телефону.

Якщо постійно розряджати смартфон до 0%, батарея зношується швидше. Про це йдеться у матеріалі PCmag.

Так, продовжувати користуватися телефоном до тих пір, поки він не "здохне", погано для сучасних акумуляторів. Рекомендується стежити за зарядом, щоб він не досягав мінімуму. Інакше батарея прослужить менше.

Коли потрібно ставити смартфон на заряджання? Підключіть гаджет до мережі, перш ніж він запропонує активувати режим зниженого енергоспоживання. У випадку з iOS це відбувається при заряді 20%. Тобто, коли ваш телефон досягає діапазону від 30% до 40%, можна підключати зарядний пристрій.

Крім того, рекомендується припиняти зарядку, коли ви побачите на екрані від 80% до 90%. 100-відсотковий заряд при використанні високовольтного зарядного пристрою може призвести до деякого навантаження на акумулятор. Найкраще зберігати заряд акумулятора на рівні від 30% до 80%, щоб збільшити термін його служби.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна заряджати мобільний телефон усю ніч. Навколо цієї теми існує багато міфів, але є й реальні ризики.