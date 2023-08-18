Коли телефону терміново потрібне перезавантаження: три ознаки

Для роботи без збоїв пристрій потрібно періодично оновлювати

Іноді телефон може вимикатися сам по собі, але це можна виправити, також є три сигнали, що необхідне перезавантаження пристрою.

Про це розповів lifehacker.

Перезапуск пристрою зупиняє всі поточні процеси та вимикає процесор, а потім запускає їх знову. Також при перезавантаженні система переводить інформацію з оперативної пам’яті на пам’ять жорсткого диска. Це прискорює роботу пристрою та робить його більш стабільним.

Робота телефону сповільнена

Варто оновити систему у випадку, коли програми почали повільно завантажуватись та працювати. Перезавантаження може усунути проблему.

"Вилітають" додатки

Якщо програми починають самостійно згортатися, це також сигнал, що телефон потрібно перезавантажити. Це може допомогти звільнити пристрій від помилок, що накопичилися, і він знову почне працювати коректно.

Ви не перезавантажували смартфон уже тиждень

Фахівці радять регулярно перезавантажувати пристрій, щоб уникнути збоїв у роботі телефону. Оптимальна періодичність – раз на тиждень. Ця проста дія може позбавити проблем із функціонуванням смартфона.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо екран телефону почав мерехтіти. Є кілька способів, які можна спробувати перед тим, як нести телефон до фахівця.