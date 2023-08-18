"Тупити" більше не буде: як прискорити повільний мобільний телефон

Найефективніші способи прискорити свій гаджет.

Ви часто почали запитувати себе, чому мій телефон такий повільний? Час терміново виправляти цю ситуацію. І, ні, не покупкою нового гаджета! Розповідаємо про деякі з найімовірніших причин, через які ваш пристрій може "тупити".

Перш ніж ви лагодити свій повільний телефон або купувати новий, потрібно з’ясувати, що викликає його уповільнення. На щастя, існує безліч простих способів все виправити навіть самостійно, пише Reader’s Digest.

Чому телефон гальмує та як це виправити

У вас мало місця для зберігання

Завантаження та зберігання надто великої кількості фотографій, відео, подкастів та ігор на вашому смартфоні може зайняти пам’ять телефону та перевантажити його комп’ютерний процесор (ЦП), що призведе до його повільної роботи. Видаліть програми та файли, які займають багато пам’яті, щоб зменшити навантаження на процесор телефону.

Операційна система телефону застаріла

Оновлення операційної системи часто містять виправлення проблем або помилок, які можуть уповільнювати роботу телефону, а також покращують функції обробки телефону, щоб він працював швидше. Оновлення операційної системи до останньої версії може захистити ваш телефон від вірусів та забезпечити його безперебійну роботу.

Кеш вашого телефону або оперативна пам’ять заповнені

Чим більше ви використовуєте свій пристрій, тим більше фрагментів даних зберігається в кеші та оперативної пам’яті телефону з програм та перегляду вебсторінок. Всі ці фактори можуть сповільнити роботу телефону. Очистивши кеш, ви можете звільнити пам’ять телефону та підвищити швидкість його обробки.

У вас занадто багато програм

Зберігання програм, які ви не використовуєте або які вам більше не потрібні, може займати цінне місце на диску та уповільнювати роботу телефону. Видаліть їх назавжди, щоб отримати більше місця для зберігання та підвищити швидкість обробки вашого телефону.

Батарея вашого телефону стара

На деяких смартфонах у повільній роботі пристрою може бути винен зістарений акумулятор. Старі батареї змушують операційну систему знижувати продуктивність пристрою та швидкість обробки. Замість того, щоб купувати новий телефон, рекомендується просто замінити акумулятор.

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