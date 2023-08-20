Маловідомий трюк заощадить заряд iPhone: просто увімкніть одне налаштування

Щоб продовжити час роботи гаджета без заряджання, активуйте одну чарівну "кнопку"

Те, як довго мобільний телефон може зберігати заряд, залежить від стану акумулятора. За допомогою одного налаштування на iPhone можна продовжити "життя" батареї.

Щоб смартфон залишався зарядженим довше, увімкніть певну функцію. Порадою ділиться видання The Sun.

Маловідома опція допоможе вирішити проблему зі швидким розряджанням телефону та збільшить термін служби гаджета. Суть у тому, щоб зарядка смартфона у правильний момент призупинялася, не навантажуючи надто батарею. Йдеться про оптимізацію зарядки акумулятора iPhone, яку легко виявити в налаштуваннях телефону. У такому разі "старіння" батареї відбуватиметься повільніше, а значить і автономний час роботи пристрою не знизиться за кілька років.

Щоб увімкнути чарівну "кнопку", просто виконайте такі дії: відкрийте "Параметри" > "Акумулятор" > "Стан та заряджання акумулятора" > "Оптимізована зарядка акумулятора". Ця функція зменшує знос батареї та збільшує термін її служби за рахунок скорочення часу повної зарядки iPhone.

Варто додати, що опція почне працювати не відразу. Спочатку гаджет дізнається про ваш щоденний режим зарядки. Оптимізована зарядка активується лише тоді, коли iPhone прогнозує, що пристрій незабаром буде підключено до мережі. Піде щонайменше 14 днів те, щоб гаджет вивчив ваші звички зарядки і запустив її оптимізацію. Крім того, потрібно не менше дев’яти зарядок протягом п’яти або більше годин у певному місці, щоб оптимізована зарядка акумулятора набула чинності.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна прискорити зарядку мобільного телефону, якщо у вас мало часу. А ще ми писали, що важливо знати при нічній зарядці смартфона.