Зарядка телефону кілька разів на день: експерт розповів, чи шкодить це батареї

Не рекомендується розряджати телефон до 0%, а потім заряджати до 100%

У світі смартфон вже не просто засіб зв’язку, а гаджет для повноцінної роботи. Однак від постійного використання батарея телефону швидко сідає і приходиться заряджати смартфон кілька разів на день.

На порталі Gear Patrol експерти розповіли про те, чи шкідливо для батареї заряджати телефон більше ніж один раз на добу. Важливо відзначити, що згодом усі телефони дедалі швидше втрачають заряд, але цей процес можна сповільнити, якщо правильно заряджати смартфон.

Практично всі сучасні смартфони оснащені літій-іонними акумуляторами, які люблять заряджатися короткими ривками. Для таких батарей корисно навіть заряджатися по 5–10% за один раз. Однак повністю розряджати смартфон зі 100% заряду до 0% не рекомендується — це негативно впливає на стан батареї, і вона швидше зношується. Це може призвести до збоїв у роботі телефону або раптових вимкнень при пристойному заряді.

Таким чином експерти запевняють, що короткі процеси заряджання смартфона кілька разів на день не шкодять гаджету та його акумулятору. Однак вони не радять повністю "циклувати літій-іон", тобто розряджати до 0%, а потім заряджати до 100% телефону. Оптимальний діапазон заряду краще підтримувати в межах 30-80%.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які програми швидше розряджають телефон. Якщо їх видалити, то батарея довше триматиме заряд.