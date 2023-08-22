Що робити, якщо Android не хоче заряджатися: три простих трюки

Не поспішайте панікувати, правильні дії допоможуть вирішити проблему із зарядкою смартфона

Ви підключили смартфон до мережі, а гаджет не заряджається ? З такою проблемою стикалися багато користувачів, на щастя, можна вирішити її без сторонньої допомоги.

Що робити, якщо мобільний телефон Android не заряджається? Зверніть увагу на три прості кроки, пише ресурс Android police.

Перевірте джерело живлення

Так, зарядний пристрій має бути справним та потужним. Крім того, перевірте, чи правильний порт ви використовуєте. Якщо ви підключаєте телефон, і він починає заряджатися, а потім перестає, проблема, ймовірно, викликана несправним кабелем або адаптером. Швидше за все доведеться замінити аксесуари.

Виконайте перезавантаження

Якщо використання іншої розетки, зарядного пристрою та USB-кабелю не допомогло вирішити проблему, схоже, проблема саме у вашому телефоні. Спробуйте перезавантажити смартфон. Також може допомогти запуск гаджета в безпечному режимі та скидання до заводських налаштувань.

Очистіть роз'єм

Пил, бруд або волога в зарядному порту заважають його роботі. Очистіть роз'єм, щоб усе функціонувало належним чином.

Якщо жодна з порад не вирішила вашу проблему з зарядкою, ймовірно, варто звернутися за допомогою до фахівців. Не виключено, що ваш телефон потребує ремонту.

На відсутність заряджання може вплинути і перегрівання телефону. Раніше "Телеграф" розповідав, як уникнути цієї неприємності та охолодити техніку.