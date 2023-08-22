Телефон не повинен розряджатися нижче за цей відсоток: важливий нюанс, про який варто знати

Чекати на момент, коли смартфон "здохне" без підзарядки, точно не можна

Користувачі часто дотягують до останнього відсотка, перш ніж підключити мобільний телефон до зарядного пристрою. Однак така звичка шкодить батареї пристрою, та й сам смартфон псує.

Телефон не повинен розряджатися до 30%, якщо потрібно продовжити термін його служби. Про це йдеться у матеріалі Wales online.

Так, експерт з телефонів П’єтро Саккомані закликає користувачів не допускати повної розрядки акумулятора, як і не радить заряджати гаджет до 100%. Для оптимального стану батареї показано часткове заряджання літій-іонних акумуляторів, що знаходяться в сучасних телефонах. "Золотий" стандарт, який уповільнить старіння батареї, це збереження заряду в діапазоні від 80 до 30%.

Експерт зазначає, що за можливості потрібно обмежити максимальний заряд смартфона до 90% і розпочинати зарядку гаджета до того, як він досягне позначки в 20%. Ці нехитрі правила допоможуть вам залишатися із завжди зарядженим гаджетом, адже батарея працюватиме максимально ефективно.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи шкодить смартфону заряджання кілька разів на день. Експерт дав зрозуміле пояснення.