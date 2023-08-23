Таємно розряджають телефон: шкідливі програми, які потрібно видалити з Android

Ці програми слід видалити, якщо вони у вас є

Проблеми з ємністю батареї на телефоні досить поширені, проте не всі знають, що причиною, чому ваш смартфон швидко розряджається, може бути шкідливе програмне забезпечення.

Є десятки програм, які можуть таємно розряджати ваш телефон. Їхній список опублікували кіберексперти McAfee.

Ці програми мільйони разів були завантажені з Google Play як програми для завантаження музики, перегляду новин та календарі, і є невелика ймовірність, що, серед іншого, вони можуть бути і на вашому пристрої. Як попереджають експерти, ці програми таємно включають рекламу у фоновому режимі на вашому пристрої та споживають трафік, що помітно розряджає телефон.

У Google знають про проблему і видалили з Android Play Store більшість таких шкідливих програм, проте не буде зайвим перевірити, чи вони точно не залишилися на вашому пристрої.

Повний список цих 43 програм виглядає так:

Шкідливі програми, які можуть розряджати ваш телефон

Щоб перевірити, чи є якась із зазначених програм на вашому телефоні, зайдіть в "Налаштування" -> "Програми" -> "Всі програми". Там можна переглянути список усіх програм на вашому пристрої, або спробувати знайти шкідливі програми через пошук.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як помітно прискорити зарядку телефону шляхом включення лише однієї функції.