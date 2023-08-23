Одна "манія" користувачів тільки розряджає телефон: що не можна робити з додатками

Якщо ви постійно відкриваєте-закриваєте програми, то гаджет розряджатиметься швидше, і ось чому

Багато користувачів шукають способи заощадження на мобільному телефоні. Деяким здається, що якщо вони відразу після кожного використання закриватимуть той чи інший додаток, гаджет не буде розряджатися.

Насправді ж "манія" постійно закривати програми на смартфоні веде до зворотного ефекту, забираючи більше енергії батареї. Про це пише Wales online.

Так, експерт із телефонів П’єтро Саккомані радить керувати вашими додатками, а не закривати їх. Якщо ви думаєте, що закривши всі запущені програми, заощадите заряд батареї, то це не так.

Примусове закриття фонових додатків може погано вплинути на термін служби акумулятора. У сучасних смартфонах подбали про "здоров’я" батареї.

Так, системи iOS та Android автоматично керують енергоспоживанням і використанням пам’яті фоновими додатками за допомогою інтелектуальних алгоритмів. Тоді як звичка постійно закривати застосунки порушує роботу цієї системи. Більше того, ваші дії можуть споживати більше енергії, ніж якщо би ви використовували програми, що вже працюють у фоновому режимі.

Раніше "Телеграф" розповідав, які додатки найбільше "пожирають" заряд мобільних телефонів. Видалення лише двох програм може помітно збільшити час роботи гаджета без заряджання.