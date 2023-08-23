Багато хто про це не знає: навіщо відключати популярну функцію на телефоні, виходячи з дому

Проста звичка вбереже від неприємностей

Виходячи на вулицю, варто вимкнути пошук мереж Wi-Fi на телефоні, а заряджати пристрій у громадських місцях не можна. Постійно увімкнений Wi-Fi може призвести до неприємностей.

Про це розповіли фахівці, пише lifehacker. Вони назвали дві головні причини відключення пошуку мереж Wi-Fi під час виходу з дому.

Багато хто взагалі ніколи не деактивує цю функцію. У результаті бездротова технологія працює безперервно і всюди: вдень і вночі, вдома та на вулиці.

Це здається дуже зручним. Однак таїть у собі потенційну небезпеку, тому фахівці радять все ж таки відключати Wi-Fi за межами будинку. Основні причини дві.

Захист даних. Телефон, на якому не вимкнено Wi-Fi, поза домом підключатиметься до будь-якої виявленої точки доступу. Небезпека в тому, що найчастіше публічні мережі не захищені. Через них доступ до особистих даних можуть отримати шахраї. Підключатися потрібно лише до надійних мереж, а автоматичних їх пошук та підключення вимикати, покидаючи будинок.

Витрата заряду. Як і будь-яка інша бездротова технологія, пошук мереж Wi-Fi потребує багато енергії та прискорює розрядку акумулятора. Щоб телефон раптово не вимкнувся в невідповідний момент, цю функцію варто вимкнути.

Раніше "Телеграф" розповідав, які шкідливі програми потрібно видалити з Android. Справа в тому, що вони таємно розряджають телефон.