Що станеться, якщо ви залишите свій мобільний телефон заряджатися на ніч: багато хто цього не знає

Важливо стежити, щоб гаджет не перегрівався.

Користувачів, які жодного разу не заряджали свій смартфон усю ніч, напевно, можна перерахувати на пальцях однієї руки. Через страх прокинутися з розрядженою батареєю у багатьох і виробилася звичка ставити свій гаджет на нічну зарядку. Однак мало хто знає, які можуть бути наслідки.

Ця звичка здається невинною, але експерти стверджують, що вона впливає на ваш пристрій, пише портал santeplus. Що ж станеться, якщо ви залишите свій мобільний телефон заряджатися всю ніч — читайте далі.

Чи можна заряджати телефон усю ніч

Акумулятор вашого смартфона з часом зношується при використанні пристрою, як і багато інших компонентів. Хоча цей процес неможливо зупинити, але його можна прискорити. І нічна зарядка — входить до цих "прискорювачів".

Якщо залишити телефон заряджатися на ніч, це може призвести до пошкодження акумулятора. Через постійне підтримування 100% заряду, батарея буде постійно перебуває в роботі, через що її продуктивність буде знижуватися.

Підтримка рівня заряду телефону якомога ближче до середнього значення (30–70%) може продовжити термін її служби.

Раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою незвичайного трюку продовжити термін служби зарядного пристрою. Цей лайфхак допоможе тим, хто часто згинає кабель.