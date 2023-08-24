Чому смартфон ушкоджується в чохлі: помилка, яку робить багато хто

До нього неминуче потрапляють дрібні порошини та пил

Чохол — надійний засіб для захисту смартфона від зовнішніх пошкоджень, але багато хто допускає недолік, який може призвести до пошкоджень мобільного телефону навіть усередині чохла.

Багато хто, одягаючи чохол на свій телефон, переконаний, що забезпечили йому надійний захист. Проте, чохол не є повністю герметичним, і в нього неминуче проникають дрібні частинки, пил та піщинки. Вони можуть викликати подряпини на поверхні телефону, пише itechua.

Для запобігання цьому слід встановити звичку періодично знімати чохол з телефону і очищати його від пилу і бруду, що скупчився. Цю операцію бажано виконувати не менше двох разів на місяць.

Спочатку потрібно витрусити дрібні частинки з чохла, а потім промити його, використовуючи водний розчин з мильною добавкою. Після цього необхідно ретельно прополоскати чохол та акуратно висушити його до повного видалення вологи.

Як тільки чохол повністю висохне, можна знову помістити до нього телефон. Тепер ваш пристрій буде надійно захищений від подряпин та зносу.

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