Правило 20/80 у смартфоні: цей секрет допоможе продовжити життя акумулятора

Одне просте правило допоможе зберегти життя вашому смартфону якнайдовше

Швидкий спосіб вивести свій телефон з ладу та буквально попрощатися з ним – це неправильний заряд акумулятора. Багато хто має звичку заряджати телефон до повних 100% і розряджати його вже практично до відключення. Однак робити так краще не варто, якщо хочете, щоб телефон працював справно та швидко якомога довше.

Телеграф розповідає, як не варто заряджати телефон, і які звички можуть призвести до прискореного зносу батареї. У цьому разі важливо запам’ятати правило 20/80.

Так, заряджати телефон до максимуму — 100%, краще не варто, особливо при використанні швидкої зарядки. Оптимальний відсоток – 80. Таким чином не буде шкоди для батареї.

Раніше у телефонах використовували нікелеві акумулятори та їх рекомендували повністю розряджати, а потім повністю заряджати. Однак у сучасних смартфонах використовують літієві батареї. Їх не слід повністю заряджати та розряджати нижче 20. Деякі виробники вказують на свої сайти.

Сучасні літій-іонні батареї мають обмежену кількість циклів зарядки-розрядки, перш ніж вони почнуть втрачати продуктивність. Таким чином, чим вищий рівень заряду, тим більше навантаження на батарею. Разом з тим, доведення до 100% заряду може спричинити підвищене перегрівання батареї, що призведе до прискореного зносу батареї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зарядити телефон в умовах відключення світла. П’ять простих порад, які допоможуть залишатися на зв’язку.