Багато хто припускається помилки: чи можна користуватися телефоном з розбитим екраном

Фахівці перерахували проблеми, які виникають через розбите скло на екрані

Кожен з нас, напевно, стикався з ситуацією, коли при падінні або інших механічних впливах на захисному склі екрана смартфона з’являлися тріщини. При цьому мало хто знає, що користуватися гаджетом у такому стані не можна.

Як пишуть фахівці, насамперед потрібно віднести телефон у ремонт для заміни скла. При цьому багато хто продовжує користуватися пристроєм, відкладаючи похід до майстра на потім.

Експерти наполягають на тому, що тріщина на захисному склі — це привід вжити серйозних заходів. Якщо продовжувати користуватися телефоном у такому стані, це може спричинити серйозну поломку.

Є ймовірність, що згодом дисплей перестане реагувати на ваші дії. Крім того, є ризик виникнення проблем із внутрішніми деталями пристрою.

Також у тріщину на екрані може потрапити вода, і ви навіть цього не помітите. Проте це помітить ваш гаджет, який може вийти з ладу.

Ще одна причина для походу в сервісний центр — можливість отримання порізу на пальці при використанні розбитим екраном. Якщо ж піти до майстра немає можливості, ви можете вдатися до тимчасової міри — наклеїти поверх скла спеціальну захисну плівку.

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