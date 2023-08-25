Що робити, якщо телефон швидко розряджається: шість рішень для головних причин

Розповідаємо, чому постійно розряджається акумулятор у телефоні

Якщо вам доводиться ставити телефон на зарядку частіше, ніж звичайно, це може створювати великі незручності. Декілька простих порад допоможуть вам зберегти заряд акумулятора довше.

Портал iTechua назвав шість причин, через які батарея в телефоні може сідати швидше. Деякі з них очевидні, а про інші ви могли й не замислюватись.

Робота фонових програм

Програми у фоні працюють і без прямого використання. Це значно скорочує час, протягом якого телефон може обійтися без підзарядки. Такі програми, як антивіруси, календар, VPN та подібні, можуть споживати енергію у фоновому режимі. Щоб унеможливити це, виберіть у налаштуваннях розділ "Батарея" та увімкніть режим оптимізації роботи батареї або енергоощадження.

Надто велика яскравість екрана

Якщо яскравість дисплея встановлена на максимум, батарея розряджається набагато швидше. Зменште яскравість або встановіть режим налаштування під освітлення. Якщо тьмяний екран для вас не вихід, встановіть темний режим відображення для часто використовуваних програм. Світле тло зміниться темним, яскравість не зміниться, а час роботи акумулятора істотно збільшиться.

Включена передача даних у режимі 24/7

Це значно розряджає батарею через повідомлення, оновлення, що постійно надходять, та інші необхідні у звичайний час процеси. Але якщо необхідно зберегти заряд на довше, відключіть на ніч Wi-Fi, Bluetooth, NFC. Якщо ви не боїтеся пропустити важливий дзвінок, переведіть телефон у режим польоту. Також врахуйте, що перемикання телефону в режим "Не турбувати" не відключає Wi-Fi та передачі даних.

Використання режиму "картинка в картинці"

У цьому режимі відео виводиться на головний екран у маленькому вікні та відображається поверх багатьох інших програм. З одного боку, це зручно, з іншого боку — швидко сідає телефон. Щоб деактивувати цю опцію, у налаштуваннях телефону відкрийте "Програми" (Android) або "Загальні" — "Картинка в картинці" (iPhone). Виберіть програму та вимкніть цей дозвіл.

Робота додатків, що визначають місце розташування

Google Maps, програми торгових майданчиків та багато інших можуть розряджати акумулятор вашого телефону і тільки під час безпосереднього використання. Найпростіший спосіб цього уникнути — відключіть GPS ("Місцезнаходження") у списку налаштувань телефону, що випадає зверху екрана. Ви зможете знову ввімкнути його за необхідності використати карту або знайти потрібні об’єкти поблизу. Також можна натиснути та утримати значок, щоб відкрити повні налаштування для місцезнаходження.

Стара батарея у телефоні

Найочевидніша та найнеприємніша причина. З роками акумулятор перестає бути таким же гарним, як після придбання телефону — він зношується, як і вся техніка. Якщо модель вашого гаджета дозволяє, зробіть заміну батареї. Як правило, це коштує дешевше, ніж купівля нового апарату. В іншому випадку єдиний варіант — це заміна телефону.

Раніше ми розповідали, як швидко зарядити телефон, якщо немає часу. Ці методи значно скорочують час заповнення заряду акумулятора.