До якого відсотка зарядити смартфон, щоб не "прикінчити" батарею

Гаджет працюватиме ефективніше, якщо дотримуватись "золотого стандарту"

Питання, наскільки заряджати мобільний телефон, залишається предметом обговорення. Проте більшість фахівців погоджуються на тому, що оптимальний рівень заряду необов’язково має перевищувати 80%.

Щоб максимізувати термін служби акумулятора смартфона, необхідно підтримувати рівень заряду в діапазоні від 20% до 80%. Про це пише guidingtech.

Чому не можна заряджати телефон до 100%

Не рекомендується постійно підтримувати максимальний рівень заряду свого телефону, навіть у випадку з iPhone. Якщо продовжувати заряджати пристрій після досягнення 100% заряду, це може підвищити навантаження на батарею і негативно вплинути на її термін служби.

До якого відсотка потрібно заряджати телефон

Найефективніше функціонування сучасних акумуляторів у наших смартфонах досягається, якщо дотримуватись "золотого стандарту", який полягає в тому, щоб підтримувати заряд акумулятора в межах від 20% до 80%.

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