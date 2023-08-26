До якого відсотка зарядити смартфон, щоб не "прикінчити" батарею
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Гаджет працюватиме ефективніше, якщо дотримуватись "золотого стандарту"
Питання, наскільки заряджати мобільний телефон, залишається предметом обговорення. Проте більшість фахівців погоджуються на тому, що оптимальний рівень заряду необов’язково має перевищувати 80%.
Щоб максимізувати термін служби акумулятора смартфона, необхідно підтримувати рівень заряду в діапазоні від 20% до 80%. Про це пише guidingtech.
Чому не можна заряджати телефон до 100%
Не рекомендується постійно підтримувати максимальний рівень заряду свого телефону, навіть у випадку з iPhone. Якщо продовжувати заряджати пристрій після досягнення 100% заряду, це може підвищити навантаження на батарею і негативно вплинути на її термін служби.
До якого відсотка потрібно заряджати телефон
Найефективніше функціонування сучасних акумуляторів у наших смартфонах досягається, якщо дотримуватись "золотого стандарту", який полягає в тому, щоб підтримувати заряд акумулятора в межах від 20% до 80%.
Раніше ми писали, що потрібно зробити із телефоном перед дальньою поїздкою. Поради тим, хто збирається у відпустку.