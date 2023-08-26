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Три функції телефона, які допоможуть зберегти зір

Автор
Наталія Демедюк Наталія Демедюк
Дата публікації
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Автор
Тримайте гаджет на безпечній відстані від очей Новина оновлена 26 серпня 2023, 07:06
Тримайте гаджет на безпечній відстані від очей. Фото Freepik

Які три важливі функції потрібно увімкнути на мобільному телефоні

В сучасному світі багато людей практично не випускають гаджети з рук, забуваючи, що часте користування смартфонами негативно впливає на зір. Насамперед рекомендується тримати гаджет на безпечній відстані від очей. Але є ще три функції смартфона, про які варто пам'ятати.

Якщо ви хочете запобігти проблемам зору, експерти рекомендують увімкнути три важливі функції на пристрої. Про це пише Іtechua.

Перше налаштування – шрифт тексту. Він не повинен бути дрібним, тому зайдіть в розділ "Екран", натисніть "Розмір тексту" і виберіть для себе підходящий, який не змушуватиме очі постійно перевтомлюватися та знизить ризик виникнення косоокості.

Друге налаштування – автояскравість. Вона дозволить адаптувати яскравість екрану смартфона до навколишнього середовища і ваші очі менше втомлюватимуться. Найкраща яскравість – у межах 40–60 відсотків.

Третє налаштування – DC Dimming. Якщо ви активуєте цю функцію, то знизите навантаження на свої очі, тому що смартфон змінюватиме яскравість без мерехтіння, тобто за рахунок зміни напруги. Щоправда, є вона не у всіх пристроях.

Також фахівці рекомендують тримати гаджет на безпечній відстані від очей (приблизно 40-60 сантиметрів).

Раніше "Телеграф" писав, у яких випадках перезавантаження смартфона точно необхідне.

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#Поради #Смартфон #Телефон