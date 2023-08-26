Швидкий Wi-Fi в будинку за 5 хвилин: проста порада, як покращити інтернет-з’єднання

Товсті стіни в будинку можуть сповільнити швидкість Wi-Fi.

В епоху інтернету важливо мати швидке з’єднання всередині будинку, адже це необхідно і для навчання, і для роботи, і просто для відпочинку. Однак іноді Wi-Fi не завжди "ловить" належним чином і працює повільніше, ніж зазвичай. Це може статися через те, що сигнал слабший у певних частинах вашого будинку або через перешкоди.

Щоб виправити цю ситуацію та продовжити перегляд вебсторінок зі спокійною душею, ви можете використати швидкий та ефективний метод. Для цього вам знадобиться лише роутер та кілька простих кроків, пише santeplus.

Як посилити сигнал Wi-Fi у будинку

Щоб підсилити слабкий сигнал WIFI і покращити покриття всього за 5 хвилин, достатньо вибрати гарне місце для вашого маршрутизатора та переставити його туди. Не всі місця однаково підходять для роутера.

Рекомендується уникати розміщення маршрутизатора поруч із металевими предметами та пристроями, що випромінюють електромагнітні хвилі. Метал є основним порушником сигналу Wi-Fi, і його присутність поруч із маршрутизатором може бути причиною відсутності покриття мережі. Інші матеріали, у тому числі скло, дерево, пластик, пінопласт та картон, також можуть заважати сигналу.

Ідеальним було б розмістити його в кімнаті, яку ви зазвичай використовуєте для підключення до мережі ноутбука або смартфона.

Раніше ми розповідали, як збільшити радіус дії WiFi на весь будинок. Є один хитрий трюк із фольгою, що працює безвідмовно.