Телефони цього не люблять: що не можна робити, щоб не псувати батарею

"Життя" акумулятору легко продовжити, якщо пам’ятати про важливий момент

Батареї мобільних телефонів зазвичай "вмирають" через 3-5 років використання. Однак користувачі мобільних телефонів можуть продовжити термін служби акумулятора.

Щоб батарея прослужила довше, не можна щоразу заряджати смартфон до 100%. Про це йдеться у матеріалі Wales Online.

Так, повна зарядка телефону (зокрема, на ніч) – не найкращий спосіб, якщо ви хочете, щоб акумулятор гаджета багато років працював безперебійно. У довгостроковій перспективі така звичка може виявитися дорогою. Адже постійне заряджання до максимуму часто є причиною скорочення терміну служби батареї.

Наші смартфони розраховані на виконання певної кількості циклів заряджання, як тільки цей ліміт спливає – батарея потребує заміни. Кожна зарядка мобільного до 100% вважається одним циклом.

Сучасні акумулятори псуються під впливом зарядки, нагрівання та старіння. Не "люблять" вони і повної зарядки, тому варто змінювати вашу користувацьку звичку щоразу доводити заряд до максимального відсотка.

Щоб батарея телефону ефективно функціонувала довгі роки, варто правильно заряджати смартфон. Просто намагайтеся зберігати заряд від 20% до 80%. Пам’ятайте, що багато смартфонів дозволяють включати функцію оптимізації зарядки і сповіщають про "небезпечний" заряд гаджета.

Раніше "Телеграф" розповідав, що заборонено робити під час заряджання телефону. Багато користувачів знають про це правило, але не дотримуються його, завдаючи шкоди батареї.