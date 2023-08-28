Ви легко зрозумієте, що сусід краде ваш Wi-Fi: найпростіший трюк

Якщо вам здається, що доступ до Wi-Fi був зламаний, це можна перевірити

Причин повільної роботи Wi-Fi-роутера є багато, але не виключено, що мережа функціонує з перебоями через стороннє підключення. Якщо ваш інтернет "крадуть", це легко перевірити.

Дізнатися, що до роутера Wi-Fi підключений хтось, крім вас, допоможе спритний трюк. Про це йдеться у матеріалі The Sun.

Так, повільний сигнал Wi-Fi – вже привід потурбуватись. Якщо ви самі вдома, не завантажуєте нову гру і не намагаєтеся подивитися фільм у потоковому режимі, то жодних збоїв не повинно бути.

Щоб зрозуміти, що Wi-Fi "краде сусід", зверніть увагу на індикатори стану маршрутизатора. Для цього виконайте простий алгоритм:

Вимкніть всі особисті пристрої, підключені до Інтернету. Якщо до Wi-Fi не підключено жодного пристрою, індикатори не повинні мерехтіти або блимати. Якщо індикатори активні, то хтось отримав доступ до вашого Wi-Fi.

Крім того, ви завжди можете зайти на веб-сайт компанії провайдера для додаткової інструкції. Там ви дізнаєтесь, як отримати доступ до налаштувань маршрутизатора та переглянути підключені пристрої.

Раніше "Телеграф" розповідав, за допомогою яких методів можна покращити інтернет-з’єднання. Якщо все зробити правильно, Wi-Fi літатиме.