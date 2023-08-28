Ніколи так не робіть: як не варто охолоджувати телефон при перенагріванні

Літо є не кращою порою року для техніки

У спекотну погоду техніка часто сягає високих температур, тому користуватися смартфоном потрібно з особливою обережністю. Якщо смартфон перегріється, це негативно відіб’ється на його продуктивності та якості роботи й може призвести до серйозних пошкоджень.

Технічний експерт Джеймс Браун розповів, як не можна охолоджувати смартфон, якщо ви помітили, що його корпус загарячий.

За його словами, у разі перегріву користувачеві має прийти відповідне повідомлення. Якщо говорити про пристрої Apple iOS і iPadOS, то вони найкраще працюють за температури від 0 до 35 градусів Цельсія. А ось екстремальна спека може завдати смартфону серйозної шкоди.

Якщо ваш гаджет перегрівся, то власнику точно не варто:

охолоджувати його за допомогою холодної води, навіть якщо йдеться про водонепроникний iPhone;

класти пристрій у холодильник, морозильну камеру або кулер.

Найкраще рішення — це перемістити телефон у тінь, обмежити використання, закрити всі "важкі" програми, зменшити яскравість екрана і ввімкнути енергоощадний режим.

Крім того, експерт закликав не залишати смартфони в машині, бо температура в припаркованих автомобілях може перевищувати межу 35 градусів Цельсія. І ще слід зняти з пристрою захисний чохол.

Раніше "Телеграф" писав, чого не можна робити, якщо телефон перегрівся у спеку.