Не працює портретний режим на iPhone: п’ять головних проблем та як їх виправити

Розповідаємо, як розмити фон на iPhone

Для багатьох користувачів iPhone FaceTime є програмою за замовчанням для відеодзвінків друзям та сім’ї. Щоб зробити відеодзвінки більш комфортними в деяких ситуаціях, у FaceTime додано функцію SharePlay. Тепер, коли ви приймаєте дзвінки з роботи через FaceTime, ви завжди можете увімкнути портретний режим, щоб приховати оточення для своїх контактів на iPhone.

Але, як зазначає портал Guidingtech, деякі користувачі скаржаться, що не можуть увімкнути "портрет" у FaceTime. У цій статті пропонуються найкращі способи вирішення питання, коли не працює портретний режим на iPhone.

Як зробити розмитий фон у FaceTime

Перевірте, чи увімкнено портретний режим

Якщо ви не можете розмити фон під час викликів FaceTime, рекомендуємо перевірити, чи увімкнено портретний режим для FaceTime. Ця функція не ввімкнена за замовчуванням, і необхідно включити її вручну в Центрі керування.

Для цього відкрийте FaceTime на iPhone. Тримайте FaceTime відкритим та проведіть пальцем вниз від верхнього правого кута.

Фото: Guidingtech

Далі натисніть "Ефекти" у верхньому правому кутку. Виберіть портрет. Щоб змінити рівень розмиття фону для викликів FaceTime, торкніться трьох горизонтальних точок поряд із "Портрет". Закрийте Центр керування та перевірте, чи вирішено проблему.

Трохи відсуньтеся від камери

Якщо портретний режим ще не відображається під час дзвінків FaceTime, рекомендуємо відсунутися трохи далі від камери. Датчик глибини на передній камері iPhone повинен визначити деяку відстань між фоном та переднім планом, щоб застосувати ефект розмиття фону. При цьому, якщо під час розмови у кадрі понад три особи, розмиття фону може бути складним.

Вимкніть та увімкніть FaceTime

Якщо портретний режим все ще не працює у FaceTime на iPhone, вимкніть та увімкніть програму. Це одне із найефективніших рішень, особливо коли вона повністю перестає працювати. Для цього відкрийте програму "Налаштування" на своєму iPhone.

Фото: Guidingtech

Потім прокрутіть вниз та виберіть FaceTime. Торкніться перемикача поруч із FaceTime, щоб вимкнути його. Зачекайте хвилину та поверніть перемикач у попереднє положення. Закрийте програму "Налаштування" та відкрийте FaceTime, щоб перевірити, чи вирішено проблему.

Примусовий перезапуск програми

Ще одне ефективне рішення, якщо проблема залишається – примусово перезапустити FaceTime. На головному екрані iPhone проведіть пальцем вгору та утримуйте, щоб відкрити фонові вікна.

Фото: Guidingtech

Проведіть пальцем праворуч, щоб знайти FaceTime. Потім проведіть пальцем догори, щоб видалити FaceTime. Знову відкрийте програму FaceTime і перевірте, чи працює портретний режим під час дзвінків.

Оновіть версію iOS

Якщо жодне із рішень не працює, останнім варіантом буде просто оновити версію FaceTime. Ви можете зробити це, встановивши будь-які незавершені оновлення iOS на iPhone. Для цього відкрийте програму "Налаштування" на своєму iPhone. Перейдіть вниз і торкніться "Загальні". Потім натисніть кнопку "Оновлення програмного забезпечення".

Фото: Guidingtech

Фото: Guidingtech

Якщо доступне оновлення, завантажте та встановіть його. Після завершення встановлення відкрийте FaceTime і перевірте, чи вирішено питання.

Якщо у вас все ще виникають проблеми з портретним режимом у Facetime, рекомендуємо відвідати Apple Store, щоб передню камеру iPhone перевірили експерти. Ця проблема може бути спричинена внутрішніми пошкодженнями або несправністю датчика глибини.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо телефон перегрівся і як у жодному разі не можна його охолоджувати. Температура для нормальної роботи Apple iOS та iPadOS не повинна перевищувати 35 градусів.