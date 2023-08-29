Що робити, якщо телефон не підключається до Wi-Fi: робочі способи вирішити проблему

Способи усунення проблеми з підключенням, які можуть допомогти

Wi-Fi — це надзвичайно зручний спосіб доступу в інтернет, який ми використовуємо як на персональних комп’ютерах, так і смартфонах. Тим не менш, при спробі підключення часто виникають труднощі.

Нерідко можна почути скарги з боку багатьох користувачів щодо труднощів при підключенні мобільного пристрою до мережі Wi-Fi. Ці проблеми можуть бути з різних причин, на які можна спробувати знайти рішення самостійно. Про це пише itechua.

Чому смартфон не підключається до Wi-Fi

Інтернет на смартфоні може не працювати через просту помилку під час введення пароля. Тому важливо уважно перевірити, чи не додали ви зайву літеру або цифру. Також причиною непідключення може бути слабкий сигнал, вимкнена мережа, застаріле програмне забезпечення або прошивка на пристрої. Проблеми також можуть виникнути через неполадки з маршрутизатором, конфлікт IP-адрес або неправильне налаштування мережі на мобільному пристрої.

Як розв'язати проблему з підключенням Wi-Fi

При виникненні труднощів з’єднання в першу чергу варто перезавантажити мобільний телефон. Також варто виконати перезавантаження маршрутизатора: вимкніть його, зачекайте 10 секунд, а потім знову увімкніть.

Якщо проблема не зникла, спробуйте оновити програмне забезпечення вашого смартфона. Якщо оновлення доступні, завантажте та встановіть їх.

Ви також можете спробувати скинути налаштування мобільної мережі, але пам’ятайте, що це призведе до видалення всіх збережених Wi-Fi мереж, Bluetooth з’єднань і VPN налаштувань. Вам доведеться налаштовувати всі підключення заново. Щоб скинути налаштування, перейдіть до розділу "Мережа" або "Підключення", знайдіть опцію "Скинути налаштування", підтвердіть дію, а потім перезавантажте смартфон.

Ще один спосіб відновлення зв’язку – це перевірка конфігурації маршрутизаторів. Використовуйте веббраузер на комп’ютері для доступу до налаштувань. Переконайтеся, що мережа налаштована правильно, і перевірте, чи потрібно оновити прошивку маршрутизатора.

Раніше "Телеграф" писав, як пришвидшити інтернет за 3 кроки. Ефективні поради покращити Wi-Fi сигнал від роутера у квартирі або приватному будинку.