Можна попрощатися з телефоном: чому не варто використовувати дешеві зарядки

Перевагу варто віддати рідному пристрою або його аналогу

Для того, щоб ваш телефон прослужив довше, варто приділити особливу увагу його зарядці і зокрема відмовитися від використання дешевих зарядних пристроїв.

Як повідомляє itechua, фахівці рекомендують використовувати оригінальний зарядний пристрій, оскільки він призначений для роботи з вашою моделлю смартфона. Втім, якщо доводиться його замінити, то краще знайти його аналог, а не купувати першу зарядку, що підвернулася під руку.

Нагрівання

Дешеві моделі мають властивість подавати неоптимальну напругу на акумулятор, що може призводити до її перегріву. Оскільки саме перегрів вважається основним "вбивцею" батарей, то це останнє, що ви хотіли б бачити у вашому смартфоні.

Практичні дослідження показують, що різні дешеві зарядки мають властивість видавати різні показники напруги залежно від моделі. Тому користуватися ними варто на свій страх та ризик.

Кабель

Оскільки дешеві зарядки явно не передбачають якісних матеріалів, ви можете отримати поломку в кабелі. Для економії виробники цих пристроїв використовують пластик та метал низької якості, а також часто роблять металеві деталі надто тонкими.

Тому дешеві зарядки мають властивість виходити з ладу в найвідповідальніший момент, а в гіршому випадку призвести до короткого замикання, під час якого купівлею нового кабелю точно не обійдеться.

Тривалість роботи

Все, що зазначено в попередньому пункті, впливає на терміни експлуатації пристрою і частоту їх поломок. Варто пам’ятати, що їх часто збирають без дотримання вимог щодо якості та надійності, а тому купуючи дешеву зарядку, будьте готові, що незабаром доведеться купувати ще одну.

Збитки для смартфона

Виходячи зі всього вищесказаного ставати зрозумілим, що шкода при використанні дешевих зарядок може бути завдана і самому телефону.

Оскільки на літій-іонних та літій-полімерних акумуляторах не передбачені системи захисту від подачі напруги, то це сильно впливає на їхню працездатність. У гіршому випадку телефон може вибухнути, і такі випадки вже траплялися.

Раніше "Телеграф" розповідав, що заборонено робити під час заряджання телефону. Багато користувачів знають про це правило, але не дотримуються його, завдаючи шкоди батареї.