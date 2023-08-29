Поломка роз’єму для зарядки: корисні лайфхаки, як виправити проблему

Перш ніж нести телефон до сервісного центру, необхідно перевірити кілька факторів, які могли стати причиною цієї неполадки

Власники смартфонів часто зіштовхуються з проблемою, коли шнур для зарядки телефону почав бовтатися в роз’ємі, через це пристрій буде заряджатися з перебоями. У чому може бути причина цієї проблеми і як її виправити?

Часто більш тривале заряджання смартфона пов’язане з тим, що шнур нещільно перебуває в роз’ємі – через це він періодично відходить, а сам процес заряджання призупиняється, пише iTechua.

Фактори, які могли стати причиною цієї неполадки

Запали "зубчики" на кабелі microUSB

Найчастіше з проблемою розхитаного кабелю в роз’ємі стикаються власники microUSB зарядок. У їхній конструкції використовуються спеціальні "зубчики", які необхідні для кріплення шнура всередині роз’єму.

Згодом вони можуть западати всередину, через що кабель перестане триматися і почне випадати з порту для зарядки. Виправити цю проблему можна, якщо акуратно відігнути "зубчики" вгору за допомогою бісерної голки.

Порт для зарядки забився пилом

Для власників смартфонів із зарядкою Type-C актуальніша проблема забитого роз’єму, хоча і для microUSB-порту ця проблема не рідкість. Усередині роз’єму з часом накопичується пил, шерсть, ворсинки та інші мікрочастинки. Через них шнур зарядки не вставляється щільно, а починає бовтатися і відходити. Для вирішення цієї проблеми знадобиться очистити порт від сміття. Зробити це можна кількома способами:

обережно очистити порт за допомогою зубочистки або іншого тонкого предмета – важливо не пошкодити сам роз’єм, що тільки посилить проблему;

прочистити роз’єм за допомогою спеціальної щітки для чищення роз’ємів. Також може підійти зубна щітка з твердим і досить довгим ворсом;

скористатися балоном зі стисненим повітрям;

очистити роз’єм за допомогою аркуша паперу, кінчиком якого необхідно дістати пил, що скупчився.

Важливо не використовувати невідповідні рідини для чищення, оскільки вони можуть пошкодити контакти всередині роз’єму.

Шнур для зарядки став непридатним

Часто проблема вирішується простою заміною кабелю зарядки, коли старий приходить у непридатність і починає бовтатися. Перевірити, чи справді винуватцем є шнур, можна кількома способами:

спробувати зарядити телефон за допомогою іншого кабелю і подивитися, чи бовтається він;

відвідати найближчий магазин, де можна придбати новий кабель для зарядки. Купувати його необов’язково, достатньо провести невеличку перевірку – вставити шнур у роз’єм свого телефона і перевірити, як міцно той тримається. Якщо новий кабель не хитається, отже, проблема справді у шнурі і його просто потрібно замінити.

Поломка роз’єму для зарядки

Якщо після перевірки інших кабелів виявилося, що і вони хитаються в роз’ємі смартфона, то причина найчастіше в самому порті – він міг розхитатися з часом або після падіння пристрою на тверду поверхню. Виправити цю проблему самостійно не вийде, оскільки роз’єму потрібен ремонт або заміна – зробити це можуть тільки в сервісному центрі.

Раніше "Телеграф" писав, що потрібно для швидкого заряджання телефону.