Ніколи не робіть це з Wi-Fi: через це швидкість інтернету знижується до мінімального рівня

Якщо ви звикли відключати маршрутизатор Wi-Fi на ніч, то у нас для вас погані новини

Багато користувачів прагнуть до економії електроенергії і відповідно скорочення витрат за неї. Для цього часто радять відключати прилади на ніч, проте у випадку з роутером Wi-Fi ця звичка може зіграти злий жарт.

Швидкість інтернету впаде до мінімального рівня, якщо ви часто відключатимете від мережі Wi-Fi-маршрутизатор. Про це йдеться у матеріалі Mirror.

Так, одним натисканням кнопки живлення на роутері ви можете порушити роботу пристрою, зокрема зупинити встановлення важливих оновлень, що покращують широкосмуговий зв’язок. Маршрутизатор Wi-Fi, підключений до розетки, рекомендується залишати у такому вигляді на ніч.

Інтернет-провайдери регулярно надсилають необхідні оновлення на ваш маршрутизатор, щоб підтримувати його ефективне функціонування. Якщо ж роутер вимкнено, то дані не будуть доставлені, а значить ви ризикуєте втратити нові функції, швидше завантаження та корисні налаштування щодо безпеки.

Крім того, погана швидкість Wi-Fi також може бути результатом того, що ви часто відключаєте роутер від джерела живлення. Постійне вимкнення та повторне включення пристрою може обдурити вашого інтернет-провайдера, змусивши думати, що з вашою лінією виникла проблема. У результаті компанія навіть може негайно обмежити швидкість. Тобто з вашим широкосмуговим зв’язком технічно все буде в порядку, але швидкість раптово знизиться.

Однак пам’ятайте: періодично роутеру необхідний перезапуск. Якщо вимкнення на всю ніч шкідливе для швидкості Wi-Fi, то швидке перезавантаження раз на місяць – чудова ідея. Такий захід допоможе усунути будь-які помилки чи збої. Для цього просто витягніть вилку з розетки, зачекайте близько хвилини, а потім знову увімкніть роутер.

Раніше "Телеграф" розповідав, що погана швидкість Wi-Fi може виникнути через те, що хтось зламав доступ до роутера. Однак дуже просто дізнатися, що "сусід" краде ваш інтернет.