Помилка, яку допускають багато хто: чому не слід розмовляти по телефону, коли він заряджається

Дотримуючись цієї звички ви ризикуєте пошкодити свій смартфон

Смартфон тепер став невіддільною частиною нашого повсякденного життя настільки, що нам доводиться використовувати його постійно, навіть під час їжі. Багато хто з нас дзвонить або користується телефоном, поки він заряджається. Ті, хто переймає цю звичку, ризикують назавжди зіпсувати телефон і ось чому.

Є певні небезпеки, про які нас попереджають експерти, пише портал santeplus. Помилка, яку роблять багато людей, — розмовляють мобільним телефоном, коли пристрій заряджається.

Чому не можна говорити телефоном, коли він заряджається

За словами фахівців, у цей час пристрій нагрівається і найменший технічний збій або збій у подачі електроенергії може призвести до перегріву телефону, що може призвести до його поломки. До чого це стосується і старих, і нових пристроїв.

Крім того, якщо вам телефонують під час заряджання пристрою, найкраще вимкнути телефон, перш ніж відповісти. Те саме стосується і СМСок.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна залишати смартфон на зарядці на ніч. А ще ми писали, які шкідливі програми таємно розряджатимуть ваш телефон, якщо їх не видалити.