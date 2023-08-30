Хитрощі телефону: як почистити пам’ять, не видаляючи улюблені фото та програми

Декілька простих порад допоможуть забути про цю проблему

Чи не кожен користувач смартфона стикався із проблемою нестачі пам’яті на своєму гаджеті. Нерідко трапляється так, що всі файли в телефоні важливі й пам’ять потрібно звільнити без видалення цих даних. На цій нагоді є кілька лайфхаків.

"Телеграф" розповідає, як швидко і просто можна позбутися проблеми із забитою пам’яттю на пристрої та отримати додаткові мегабайти. Потрібно запам’ятати кілька способів чищення пам’яті та розвантажити за допомогою них свій смартфон.

Керування фотографіями

Якщо у вашому телефоні є можливість зберегти фото в оптимізованій роздільній здатності без серйозних збитків для якості, скористайтеся нею. Завдяки цій функції фотографії будуть займати набагато менше місця на пристрої.

Хмарне сховище

iCloud, Dropbox, Google Drive дають можливість користувачам завантажувати різні файли та фотографії у хмару з телефону. У такий спосіб пам’ять гаджета менше засмічується.

Кеш

Швидко почистити пам’ять телефону можна за допомогою очищення кешу. Ці дані поступово збираються на пристрої та, відповідно, займають певне місце. У телефоні є функція "Очистити кеш". Регулярне чищення допоможе уникнути перевантаження пам’яті.

Оновлення

Важливо стежити за оновленнями програмного забезпечення та програм на телефоні. Нерідко розробники випускають оптимізації, у яких обсяг пам’яті додатків може поменшати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як заощадити заряд на смартфоні. Є кілька способів, за допомогою яких телефон може протриматися цілий день без заряджання.