Телефон може розряджатися дуже швидко через одну несподівану функцію: хто цей "пожирач" заряду

Причина швидкого розряду може ховатися у виборі мережі

Автономний час роботи мобільного телефону – найважливіший критерій для будь-якого користувача. Смартфон може швидко розряджатися не тільки через популярні програми, причина може бути в одній несподіваній функції.

Ваш смартфон, включаючи Android та Samsung Galaxy, буде швидше втрачати заряд, якщо ви використовуєте 5G. Про це йдеться у матеріалі Mirror.

Так, сервіс Ookla, який спеціалізується на аналізі швидкості Інтернету, провів новий тест. Результат говорить про те, що телефони, підключені до швидкісного 5G, розряджаються набагато швидше ніж ті, які використовують 4G. Різниця може бути досить значною залежно від пристрою та типу встановленого процесора.

Дані Ookla Speedtest Intelligence показали, що користувачі смартфонів з 5G швидше втрачатимуть заряд, ніж якби використовували 4G-LTE. Витрата енергії сягає від 6% до 11%.

Наприклад, Galaxy із чіпом Samsung Exynos 2100 використовує на 8% більше заряду батареї при завантаженні файлів та фільмів через 5G. Тоді як найновіший процесор Snapdragon 8 Gen 2, такий встановлений у всіх сучасних флагманах Android, розряджається на 6% швидше. Snapdragon 8 Gen 1 — 9%. А ось оригінальний чіп Google (мова про смартфони Pixel) втрачає на 11% більше потужності за доступу до 5G.

Щоб заощадити заряд батареї, користувачам варто перейти в налаштування, а саме розділ "Уподобана мережа". Там ви зможете перейти на стандартний LTE, а не 5G.

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