Три таємні фішки iPhone: про них не знає майже ніхто

Ряд функцій може спростити роботу з гаджетом і зробити її ще цікавішою

У iOS існує велика кількість прихованих фішок, про які власники iPhone можуть навіть не здогадуватися. Оскільки ці функції не є основними, деякі з них потрібно шукати в певних розділах налаштувань телефону.

"Телеграф" розповідає про таємні функції та неочевидні можливості цього смартфона, які значно спрощують роботу з пристроєм.

Фонові звуки природи

Одна з цікавих та прихованих функцій iPhone, яка дозволяє розслабитись перед сном або прослухати музику на тлі шуму дощу чи морських хвиль. Як знайти на телефоні:

"Установки" — "Універсальний доступ" — "Аудіовізуалізація" — "Фонові звуки" — "Фонові звуки".

Там же можна вибрати стандартний звук і відрегулювати гучність. Цю фішку можна додати до "Пункт управління", щоб мати до неї швидкий доступ. Для цього потрібно:

перейти до "Параметри" — "Пункт керування" — натисніть на зелений плюсик біля розділу "Слух".

Сканування документів

У телефоні передбачено функцію, яка дозволяє відсканувати будь-який документ за лічені секунди. Для цього необхідно скористатися програмою "Нотатки". Як це зробити:

створіть нову нотатку.

натисніть на плюсик у кружечку (над клавіатурою).

Виберіть "Сканувати документи".

Після цього документ буде збережено у "Нотатках".

Вбудований Shazam

Цей популярний сервіс розпізнавання музики раніше потрібно було завантажувати окремим додатком на iPhone через App Store, проте вже в 2020 Apple вбудувала його в iOS. Тепер для розпізнавання пісні, яка грає десь у кафе, магазині, таксі і так далі, можна активувати цю функцію. Для цього потрібно:

перейти до "Пункт управління"

натиснути на Shazam значок.

Вже за кілька секунд на екрані висвітиться назва пісні та її автор.

Що цікаво, "шазаміть" можна не тільки музику, яку ви чуєте навколо себе, але й, наприклад, сподобалася вам у ролику Instagram або TikTok.

Важливо врахувати, що спочатку Shazam не внесено до "Пункт управління". Додати його туди можна так:

зайдіть до "Налаштування" — "Пункт керування" — натисніть на зелений плюсик біля розділу "Розпізнавання музики".

Також варто додати, що ця функція працює з iOS 14.2 та iPadOS 14.2 та новими версіями.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка функція може заощадити заряд на iPhone. Гаджет почне розряджатися значно повільніше, що збільшить термін служби телефону.