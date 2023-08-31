Один несподіваний пристрій уповільнює роботу Wi-Fi: всі ним користуються і не знають про це

Цей пристрій може спричинити уповільнення інтернет-з’єднання.

Проблеми з повільністю або раптовими відключеннями інтернету зазвичай виникають через погане розташування самого Wi-Fi-роутера, а також через негативний вплив електронних пристроїв, що знаходяться поблизу. Іноді навіть досить несподіваних.

Модем розподіляє інтернет-сигнал на всі електронні пристрої, підключені до мережі, пише santeplus. Однак, якщо розмістити його поруч із деякими пристроями, такими як телевізор або мікрохвильова піч, сигнал може бути зашифрований і не досягне всіх інструментів.

Однак є ще один пристрій, здатний глушити сигнал та послаблювати його. Це телефон. Це з тим, що сигнали модему і телефону поширюються однаковою швидкістю й у кінцевому підсумку створюють перешкоди одне одному. Як і телебачення, телефон заважає роботі модему. Отже, необхідно тримати ці пристрої якомога далі один від одного.

Повільне з’єднання пов’язане не тільки з перешкодами, створюваними пристроями в будинку, але і з їх кількістю. Дуже багато пристроїв у мережі можуть сповільнити підключення до Інтернету. У сім’ї з п’яти осіб, підключених до мережі Wi-Fi, очевидно, що модем працюватиме повільно і буде важко передавати свої хвилі.

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