Чи можна користуватися смартфоном з розбитим екраном: багато хто не в курсі

Тріснутий екран не тільки ускладнює перегляд вмісту гаджета

Кожен із нас, без сумніву, мав досвід, коли після удару чи інших фізичних впливів на захисне скло екрана смартфона з’являлися тріщини. Але мало хто обізнаний, що використання гаджета в такому стані неприпустимо.

Спочатку слід віднести телефон на ремонт з метою заміни скла, пише worthavegroup. Разом з тим багато хто продовжує використовувати пристрій, відкладаючи візит до майстра на невизначений час.

Чи можна користуватися телефоном з розбитим екраном

Фахівці стверджують, що якщо продовжити використання телефону в такому стані, це може призвести до серйозної поломки. Існує можливість того, що з часом екран перестане відгукуватися на ваші дотики.

Крім того, є можливість виникнення проблем з внутрішніми компонентами пристрою. Також, у разі тріщини на екрані, всередину гаджета може потрапити вода.

Ще одним аргументом для звернення до сервісного центру є можливість порізів пальців при використанні пристрою з розбитим екраном. Якщо відвідування майстра неможливе, можна тимчасово вдатися до іншого способу — наклеїти спеціальну захисну плівку поверх скла.

Раніше ми писали, що потрібно зробити зі смартфоном перед протиранням екрана. Якщо упустити один важливий момент, може статися неприємність.