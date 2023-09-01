Телефону потрібен "відпочинок": як часто варто перезавантажувати смартфон

Якщо телефон постійно працюватиме, це негативно вплине на його пам’ять та інші процеси

Часто активні користувачі смартфонів не дають можливості "відпочити" своєму гаджету. Якщо ноутбук і телевізор користувачі щоразу вимикають після користування, то мобільник зазвичай працює безперервно.

Таке безперервне навантаження, якщо не вживати жодних заходів, призведе до того. що пристрій почне "гальмувати", пише iТechua.

Щоб мобільний нормально функціонував, його потрібно щотижня перезавантажувати. Процедура сприятиме очищенню пам’яті та позбавленню від лагів. Крім того, цей підхід можна назвати гарантією довгої роботи акумулятора: падіння ємності батареї явно сповільниться.

Телефон дійсно "відпочине", якщо при натисканні на бічну кнопку вибрати команду "Вимкнення", а не "Перезавантаження". Щойно екран мобільника згасне, потрібно засікти кілька хвилин. Нехай смартфон весь цей час залишатиметься повністю вимкненим.

Далі гаджет можна знову ввімкнути. І відразу стане помітно, наскільки прискорилася робота пристрою.

Раніше "Телеграф" писав, що станеться із телефоном, якщо постійно заряджати його вночі.