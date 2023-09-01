Що розмістити біля роутера Wi-Fi, щоб прискорити інтернет: незвичайний хак із пивною банкою

Популярний трюк із алюмінієвою банкою для "захисту" роутера дійсно працює

Багато користувачів шукають можливості покращення сигналу Wi-Fi. Щоб інтернет був швидшим, варто спробувати один незвичайний лайфхак із пивною банкою.

Поліпшити швидкість Wi-Fi допоможе "щит" із алюмінію, розміщений біля маршрутизатора. Про трюк розповідає видання Mirror.

Лайфхак для прискорення Wi-Fi

Так, візьміть одну пивну банку. Гострим ножем або ножицями (краще надіти рукавички) акуратно відріжте дно та верхню частину ємності. Потім повністю розріжте банку, щоб вийшов свого роду щит і помістіть його за роутером Wi-Fi. Завдяки тому, що банка зроблена з алюмінію, вона відбиває сигнал назад у будинок, це допомагає прискорити передачу сигналу.

Крім того, прискорити зв’язок допоможуть прості правила:

Не ставте маршрутизатор у шафу або поруч із телевізором, оскільки це заблокує сигнал.

Тримайте роутер подалі від кухні. Мікрохвильові печі та інші пристрої погіршать Wi-Fi.

Розмістіть маршрутизатор якомога вище, щоб забезпечити найкращий сигнал, що передається по всьому будинку.

Не забувайте перезавантажувати пристрій. Вимкніть роутер, зачекайте 30 секунд, потім знову увімкніть.

Раніше "Телеграф" розповідав, що швидкість інтернету може страждати через сторонній доступ. Дізнатися, що ваш Wi-Fi хтось "краде" дуже просто.