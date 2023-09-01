Що розмістити біля роутера Wi-Fi, щоб прискорити інтернет: незвичайний хак із пивною банкою
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Популярний трюк із алюмінієвою банкою для "захисту" роутера дійсно працює
Багато користувачів шукають можливості покращення сигналу Wi-Fi. Щоб інтернет був швидшим, варто спробувати один незвичайний лайфхак із пивною банкою.
Поліпшити швидкість Wi-Fi допоможе "щит" із алюмінію, розміщений біля маршрутизатора. Про трюк розповідає видання Mirror.
Лайфхак для прискорення Wi-Fi
Так, візьміть одну пивну банку. Гострим ножем або ножицями (краще надіти рукавички) акуратно відріжте дно та верхню частину ємності. Потім повністю розріжте банку, щоб вийшов свого роду щит і помістіть його за роутером Wi-Fi. Завдяки тому, що банка зроблена з алюмінію, вона відбиває сигнал назад у будинок, це допомагає прискорити передачу сигналу.
Крім того, прискорити зв’язок допоможуть прості правила:
- Не ставте маршрутизатор у шафу або поруч із телевізором, оскільки це заблокує сигнал.
- Тримайте роутер подалі від кухні. Мікрохвильові печі та інші пристрої погіршать Wi-Fi.
- Розмістіть маршрутизатор якомога вище, щоб забезпечити найкращий сигнал, що передається по всьому будинку.
- Не забувайте перезавантажувати пристрій. Вимкніть роутер, зачекайте 30 секунд, потім знову увімкніть.
Раніше "Телеграф" розповідав, що швидкість інтернету може страждати через сторонній доступ. Дізнатися, що ваш Wi-Fi хтось "краде" дуже просто.