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Що розмістити біля роутера Wi-Fi, щоб прискорити інтернет: незвичайний хак із пивною банкою

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Швидкість Wi-Fi зросте миттєво Новина оновлена 01 вересня 2023, 12:52
Швидкість Wi-Fi зросте миттєво. Фото Getty Images

Популярний трюк із алюмінієвою банкою для "захисту" роутера дійсно працює

Багато користувачів шукають можливості покращення сигналу Wi-Fi. Щоб інтернет був швидшим, варто спробувати один незвичайний лайфхак із пивною банкою.

Поліпшити швидкість Wi-Fi допоможе "щит" із алюмінію, розміщений біля маршрутизатора. Про трюк розповідає видання Mirror.

Лайфхак для прискорення Wi-Fi

Так, візьміть одну пивну банку. Гострим ножем або ножицями (краще надіти рукавички) акуратно відріжте дно та верхню частину ємності. Потім повністю розріжте банку, щоб вийшов свого роду щит і помістіть його за роутером Wi-Fi. Завдяки тому, що банка зроблена з алюмінію, вона відбиває сигнал назад у будинок, це допомагає прискорити передачу сигналу.

Крім того, прискорити зв’язок допоможуть прості правила:

  • Не ставте маршрутизатор у шафу або поруч із телевізором, оскільки це заблокує сигнал.
  • Тримайте роутер подалі від кухні. Мікрохвильові печі та інші пристрої погіршать Wi-Fi.
  • Розмістіть маршрутизатор якомога вище, щоб забезпечити найкращий сигнал, що передається по всьому будинку.
  • Не забувайте перезавантажувати пристрій. Вимкніть роутер, зачекайте 30 секунд, потім знову увімкніть.

Раніше "Телеграф" розповідав, що швидкість інтернету може страждати через сторонній доступ. Дізнатися, що ваш Wi-Fi хтось "краде" дуже просто.

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