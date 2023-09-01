Чому ноутбук швидко перегрівається: названі три головні причини

Розповідаємо, які ризики несе перегрів ноутбука та як цього уникнути

Висока температура всередині пристрою може призвести до зменшення часу нормальної автономної роботи ноутбука та скоротити термін роботи батареї. Це лише один із неприємних наслідків, якими вашому гаджету загрожує постійний перегрів.

Портал iTechua назвав причини, через які ноутбук сильно нагрівається та може швидко вийти з ладу. Варто завести корисні звички та відмовитись від тих, які скорочують його термін життя.

Ноутбук сильно гріється — які ризики

Постійний перегрів ноутбука може:

скоротити термін роботи акумулятора;

акумулятора; призвести до пошкодження внутрішніх компонентів, наприклад, процесора та відеокарти, що вимагатиме дорогого ремонту;

внутрішніх компонентів, наприклад, процесора та відеокарти, що вимагатиме дорогого ремонту; викликати збої в роботі операційної системи та втрати даних, якщо ноутбук вимкнеться аварійно;

в роботі операційної системи та втрати даних, якщо ноутбук вимкнеться аварійно; привести до набагато швидшого зносу вентиляторів, що вимагатиме регулярної заміни та збільшить витрати на обслуговування.

Також тривалий перегрів ноутбука незручний під час використання. Коли його корпус стає гарячим, це може викликати дискомфорт у користувача.

Що робити, якщо перегрівається ноутбук

Не ставте ноутбук на м’які поверхні. Робота на дивані без підставки ускладнює нормальне функціонування вентиляторів та призводить до сильного нагрівання пристрою. Вони працюють на знос для охолодження пристрою, виходять з ладу і вимагають ремонту або заміни.

Інші причини:

Занадто нечасте очищення

Ноутбук потрібно регулярно чистити від пилу. При цьому із внутрішньою частиною включно, оскільки там може накопичуватися багато пилу.

Висохла термопаста

Періодично потрібно показувати ноутбук спеціалістам для перевірки термопасти. З часом вона висихає, тому заміну термопасти варто проводити періодично, раз на кілька років.

Крім того, термін життя пристрою скорочує недотримання температурного режиму і сильна вібрація. Так, якщо гаджет принесений з холоду, дайте йому кілька годин постояти в теплі. Не вмикайте відразу, щоб уникнути різкого перепаду температур. А трясіння у транспорті може пошкодити жорсткий диск.

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