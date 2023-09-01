Заряджати телефон у громадському місці небезпечно? Експерт розповів, чи це правда

Дехто побоюється заряджати телефони в аеропортах та інших громадських місцях, проте чи справді це небезпечно?

Багато років ходили розмови, що телефон можуть зламати, якщо підключати його до громадських портів USB для зарядки.

Однак насправді це цілком безпечно. Про це в інтерв’ю Vox розповів один із засновників Aries Security Браян Маркус.

Термін "juice jacking" виник у 2011 році, коли на конференції з хакерства та кібербезпеки продемонстрували, що можуть бути скоєні кібератаки при підключенні пристрою до громадських USB-портів для заряджання. Передбачалося, що зловмисники можуть вбудувати в порт шкідливе програмне забезпечення, яке активізувалося б при підключенні.

І станом на 2011 рік це справді було небезпечно, оскільки пристрої тоді автоматично починали обмінюватись даними при підключенні один до одного, пояснює Маркус. З того часу розробники врахували небезпеку злому та зараз передача даних за замовчуванням заборонена, і при спробах підключення до вашого гаджета зазвичай спливає вікно з питанням "Чи довіряєте ви цьому пристрою?".

Однак користувачів за останні роки неодноразово попереджали про ту можливу загрозу злому при підключенні до громадських USB-портів, що багато хто досі впевнений, що ця загроза є актуальною та реальною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна заряджати телефони через дешеві кабелі.