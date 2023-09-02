Ніколи так не робіть: які речі категорично не можна тримати біля телефону

Багато користувачів забувають про елементарні запобіжні заходи

Складно уявити собі сучасну людину, яка не користується мобільним телефоном. Щоб уникнути таких неприємних наслідків, як, наприклад, розбитий екран телефону, варто врахувати деякі моменти.

Портал Ukr.Media перерахував предмети, які потрібно тримати подалі від смартфонів. Деякі з них можуть негативно позначитися на зовнішньому вигляді гаджета, а інші взагалі його пошкодити.

Які речі небезпечно тримати біля смартфона

Почнемо з того, чи можна носити телефон у кишені штанів. Навіть якщо ви не хвилюєтеся, що його можуть витягнути крадії, краще цього не робити:

металеві предмети поруч із телефоном, наприклад ключі, можуть подряпати або розбити дисплей;

поруч із телефоном, наприклад ключі, можуть подряпати або розбити дисплей; є думка, що пластикові банківські картки з магнітною смугою можуть розмагнітитись — деякі експерти кажуть, що це не так. Але в будь-якому разі ви ризикуєте втратити картку, яка непомітно випаде з кишені, коли ви дістаєте телефон;

з магнітною смугою можуть розмагнітитись — деякі експерти кажуть, що це не так. Але в будь-якому разі ви ризикуєте втратити картку, яка непомітно випаде з кишені, коли ви дістаєте телефон; паперові гроші під чохлом телефону заважають підтримці оптимальної температури пристрою та сприяють його перегріву.

Також не варто тримати біля телефону їжу. Це підказують як гігієнічні міркування, оскільки на телефоні накопичуються різні бактерії, так і причини технічного характеру — крихти можуть потрапити в будь-які отвори на корпусі пристрою та зіпсувати його.

Крім того, не рекомендується тримати поруч із гаджетом предмети з магнітом. Це можуть бути як косметичні засоби з магнітними ковпачками, так і кишенькові ліхтарики з магнітом чи інші предмети. Таке сусідство може створювати перешкоди зв’язку.

Раніше ми розповідали, що заборонено робити, коли мобільний телефон заряджається. Багато людей забувають про це просте правило і завдають шкоди своєму гаджету.