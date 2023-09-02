Три причини, чому не заряджається смартфон: що треба перевірити

Чому не заряджається телефон, що робити в такій ситуації?

Смартфонами користуються практично всі, але часто під час зарядки телефона користувачі допускають помилки, які впливають на роботу гаджета.

Експерти розповіли про найпоширеніші помилки, які виникають під час заряджання смартфона і що робити в такій ситуації, пише iТechua.

Уявіть собі ситуацію: одного чудового дня ви, як зазвичай, ставите свій мобільний девайс на зарядку, але замість того, щоб почати "жадібно поїдати" енергію, він навіть не вмикає індикатор живлення. Що сталося, чому не заряджається телефон, що робити в такій ситуації?

Перевірте, чи працює взагалі розетка. Якщо з нею все нормально, перевірте адаптер, наприклад, спробувавши підзарядити телефон від ноутбука. Причиною проблем із зарядкою також може бути несправність кабелю, що трапляється, коли ви користуєтеся телефоном під час заряджання. Спробуйте з іншим кабелем. Проблемою може бути й те, що пристрій не заряджається через засмічення роз’єму для заряджання. У цьому разі його слід прочистити.

Якщо проблема не буде вирішена перерахованими вище способами, тоді вже доведеться відвідати сервісний центр.

Раніше "Телеграф" писав, чому постійно розряджається акумулятор у телефоні.