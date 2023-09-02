Це обов’язково потрібно робити раз на тиждень: чим корисне перезавантаження телефону

Простий трюк допоможе вам краще дбати про свій мобільний телефон

Оскільки ви постійно користуєтесь смартфоном, думка вимкнути його навіть не спадає на думку. Однак, перезапускаючи його час від часу, ви виявите, що він працює швидше та працює більш оптимально.

Якщо ви помітили раптову повільність без видимої причини, спробуйте це швидке і просте рішення порталу santeplus. Ще про причини, через які бажано вимкнути та перезапустити свій телефон — читайте далі.

Чому важливо перезавантажувати смартфон

Телефонна система оновиться

Вкрай важливо перезавантажити смартфон для завершення оновлення систем безпеки і навіть операційної системи.

Покращення видалення програм

Ви, напевно, помітили, що при видаленні будь-якої програми ваш мобільний телефон може працювати гірше та повільніше. У цьому випадку найкраще рішення — розпочати швидкий перезапуск, щоб знову покращити його роботу.

Батарея працюватиме краще

Після кількох годин використання акумулятор може почати розряджатися та перестати працювати належним чином. Тому рекомендується вимикати пристрій хоча б раз на тиждень. Його вимкнення збільшить відсоток заряду акумулятора вашого мобільного телефону.

Видалення непотрібних елементів із пам’яті

Вам бракує пам’яті у вашому мобільному телефоні? Чи знаєте ви, що кеш ваших програм також накопичується по всій системі? Перезапускаючи смартфон, ви дозволяєте програмному забезпеченню та самому пристрої видалити всі непотрібні файли. Величезна економія місця!

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна залишати смартфон на зарядці на ніч. А ще ми писали, які шкідливі програми таємно розряджатимуть ваш телефон, якщо їх не видалити.