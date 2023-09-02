Чому не варто залишати зарядний пристрій у розетці: які небезпеки таїть ця шкідлива звичка

Вимикати пристрої, що не використовуються, від мережі буде гарною звичкою

Багато користувачів телефонів після заряджання залишають зарядний пристрій у розетці, проте будь-який фахівець може сказати, що так робити не варто і на те є кілька причин.

Як мовиться в матеріалі itechua, найочевиднішою причиною витягти пристрій з розетки є економія електроенергії, але є й інші більш вагомі.

Що стосується споживання електрики, то справді зарядки її витрачають, хоч і в дуже скромних обсягах. Втім, якщо врахувати скільки пристроїв ми залишаємо підключеними до мережі, поки ними не користуємося, то можна виявити, що виходить не так вже й мало.

Найвагомішою причиною є безпека — хоч у сучасних зарядках найчастіше встановлюється захист від самозаймання, але на око ви навряд чи зможете зрозуміти, чи є вона чи ні. Якщо ви виявили, що пристрій нагрівається навіть якщо не заряджає телефон, то в розетці залишати його точно не варто.

Які небезпеки може нести зарядний пристрій, що залишився в розетці:

Коротке замикання може призвести до пожежі, оскільки пластикові деталі добре горять. Стрибки напруги можуть хоч і не викликати пожежу, але вивести пристрій з ладу.

Будь-який пристрій, підключений до мережі, може вийти з ладу під час грози. Те саме стосується зарядки, яка може спалахнути через погане заземлення лінії.

Постійна робота веде до перегріву внутрішніх деталей, що згодом призводить до погіршення працездатності пристрою — тривалішої зарядки або повного виходу з ладу.

Якщо в будинку є маленькі діти або тварини, пристрій може отримати непередбачені конструкцією механічні пошкодження — його можуть зламати або погризти.

Загалом, вилучення всіх пристроїв з розетки, що не використовуються, може стати гарною звичкою, яка продовжить термін служби ваших девайсів і знизить ризики виникнення непередбачених ситуацій.

Раніше "Телеграф" розповідав, що заборонено робити під час заряджання телефону. Багато користувачів знають про це правило, але не дотримуються його, завдаючи шкоди батареї.