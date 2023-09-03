Розвінчано популярний міф про чохол на iPhone: про це знають не всі

Думка про те, що чохол може заважати використовувати деякі функції на смартфонах Apple, виявилася помилковою

Користувачі смартфонів від Apple можуть сміливо носити чохли. Такий захист телефону убереже його від подряпин, а ось використанню популярної функції ніяк не завадить.

Чохол не може порушувати роботу опції Back Tap, якою оснащені гаджети iPhone. Про це йдеться у матеріалі Mirror.

Так, Back Tap – це функція iPhone, за допомогою якої ви призначаєте різні дії для подвійного чи потрійного натискання на зворотній панелі телефону. Торканням по задній кришці, де розміщено логотип Apple, користувачі можуть запускати програми, робити знімки екрана і не лише.

Тест показав, що якщо користувачі носять смартфон в оригінальному чохлі, то жодних труднощів із командами Back Tap не виникає. Якщо використовувати дешевий аксесуар стороннього виробника, то проблеми можливі. Відмовлятися від захисного чохла не варто, адже він запобігає подряпинам, вм’ятинам, забрудненням і не тільки.

Щоб активувати вищезазначену функцію, виконайте алгоритм:

Перейдіть до "Параметри" > "Універсальний доступ" > "Дотик" і виберіть "Торкнутися ззаду". Натисніть "Подвійний дотик" або "Потрійний дотик". Встановіть потрібну дію.

Раніше "Телеграф" розповідав про інші "таємні" фішки iPhone, про які багато хто не знає. Ряд функцій може спростити роботу з гаджетом і зробити її ще цікавішою.