Може зіграти злий жарт: чи потрібно вимикати Wi-Fi-роутер на ніч

Дізнайтеся, в якому разі швидкість інтернету падає до мінімуму

Багато користувачів намагаються заощадити електроенергію і, отже, зменшити витрати. Для цієї мети часто рекомендують відключати пристрої на ніч, але у випадку з Wi-Fi-роутером ця дія може мати негативні наслідки.

Якщо ви часто вимикатимете Wi-Fi маршрутизатор, швидкість інтернет-з’єднання знизиться до мінімального рівня. Про це пише mirror.

Чому не можна вимикати роутер на ніч

Щоб уникнути збоїв у роботі вашого маршрутизатора та збереження оптимальної продуктивності зв’язку, рекомендується не відключати його. Важливі оновлення, спрямовані на покращення роботи пристрою та розширення його функціональності, регулярно надходять від інтернет-провайдера та можуть не доставлятися при вимкненому роутері. Це може призвести до втрати нових можливостей, вищої швидкості завантаження та рівня безпеки.

Крім того, постійне відключення роутера від джерела живлення може створити помилкове враження в інтернет-провайдера про наявність проблем із вашою лінією, що в кінцевому підсумку може призвести до обмеження швидкості інтернету. Таким чином, технічно ваше широкосмуговий зв'язок може бути в порядку, але швидкість завантаження може несподівано знизитися.

Раніше ми писали, чому залишати iPhone на зарядці на всю ніч — можна. Потрібно лише увімкнути одну функцію.